ROMA (ITALPRESS) – Un “6” da oltre 209 milioni di euro, per l’esattezza 209.160.441,54. Una cifra record che premia la giocata fatta a Lodi “presso il punto vendita Bar Marino situato in Via Cavour 46, tramite quick pick”. Questa la combinazione vincente del concorso che ha assegnato un jackpot da record: 7-32-41-59-75-76. Numero jolly: 21. Numero Superstar: 11.

Il jackpot per il “6” riparte da 50.000 euro.

13-Ago-19 21:08

