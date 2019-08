Catania, l’esordio ad Avellino il 25 agosto alle 15

Ufficiale l’acquisto del portiere Martinez

CATANIA – Mancano 3 settimane alla chiusura del mercato mentre si avvicina l’esordio in campionato

Il Catania ha pressoché concluso le operazioni in entrata. Risale a ieri sera l’ufficializzazione del portiere spagnolo Miguel Angel Martinez, 24 anni, che torna dunque ad indossare la maglia rossazzurra dopo il biennio 2016-2018. Reduce dall’esperienza in patria con il San Agustin, da giorni si allenava con il gruppo di Camplone. Ha sottoscritto un contratto di 2 anni e fungerà da vice Furlan. A questo punto si lavora per sfoltire la rosa. Sul piede di partenza Rizzo, Angiulli e Fornito. Restano in bilico invece Rossetti e Brodic. La Lega Pro intanto ha reso noto il programma della prima giornata in programma il 25 agosto. Il Catania debutterà ad Avellino alle 15. Per la Sicula Leonzio, che riceverà il Bari, il calcio d’inizio è fissato alle 17,30. L’anticipo è Rieti-Ternana, sabato 24 agosto alle 20.45.