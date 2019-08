Riaprono i chioschi artistici dell’Amt

Come rivendite ed Info Point

CATANIA – Serviranno a consentire l’acquisto dei biglietti ma anche a fornire informazioni di mobilità e turistiche, i chioschi artistici dell’Azienda Metropolitana trasporti di Catania riaperti da qualche giorno dopo un periodo di inutilizzo.

Saranno gestiti da un raggruppamento di giovani imprese siciliane composto da Sicilying e Techlabs, che si sono aggiudicate la manifestazione di interesse bandita dall’Amt, così da creare una rete di Info Point che aiuteranno il turista ad organizzare il proprio soggiorno a Catania e il cittadino a muoversi con i mezzi pubblici, potendo acquistare il biglietto e ricevere informazioni utili. In tutti e 5 i chioschi da settembre saranno installati dei monitor touch screen disponibili tutti i giorni 24 ore su 24 che permetteranno anche di acquistare esperienze turistiche legate al capoluogo etneo. Nei chioschi principali, quelli di piazza Stesicoro e della Stazione Centrale è assicurata la presenza stabile di personale. Ad ogni chiosco è stato dato un nome siciliano: Annuzza in piazza Stesicoro, Angilina alla stazione, Aitina al borgo, Lucia in piazza Verga e Marinella in Corso Italia.