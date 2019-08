NADIA TOFFA, IL SALUTO DELLA FAMIGLIA “SI SPEGNE UNA VOCE CALDA”

ROMA (ITALPRESS) – “Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la piu’ difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta cio’ che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Gia’ un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore piu’ grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”. Cosi’ la famiglia di Nadia Toffa saluta con un post su Instagram l’inviata e conduttrice del “Iene” scomparsa ieri all’eta’ di 40 anni.

Oggi grande folla e commozione a Brescia alla camera ardente, che restera’ aperta anche domani. Venerdi’ i funerali si svolgeranno alle 10:30 nella cattedrale di Brescia.

14-Ago-19 19:00

Fonte: Italpress