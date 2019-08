GOL E APPLAUSI PER DYBALA NEL TEST IN FAMIGLIA DI VILLAR PEROSA

VILLAR PEROSA (ITALPRESS) – Tradizionale bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa dove anche quest’anno e’ andata in scena, nel giardino di casa Agnelli, l’amichevole in famiglia fra prima squadra e Primavera. Cristiano Ronaldo, che un anno fa faceva il suo debutto in bianconero proprio a Villar Perosa, e’ stato fra i piu’ acclamati ma stavolta si e’ dovuto accontentare di fare da spettatore per un lieve affaticamento all’adduttore sinistro.

Assente per delle vesciche ai piedi anche il neo-acquisto De Ligt mentre Maurizio Sarri e’ ‘recuperato’ in extremis: influenzato, il tecnico alla fine si e’ accomodato in panchina prendendosi i primi applausi dei suoi nuovi tifosi. La partita ha visto in campo l’esordio di Danilo e il tandem argentino Higuain-Dybala, entrambi dal futuro incerto, con Douglas Costa a completare il tridente.

Fra i ‘nuovi’ una maglia da titolare anche per Demiral e…Buffon, tornato dopo un anno a Parigi. La gara la sblocca al 14′ Dybala – tanti applausi per lui – che si procura e trasforma un rigore, mentre Demiral e’ suo malgrado protagonista di un goffo autogol.

Prima della fine del primo tempo ci pensa ancora Dybala, su uno svarione della Primavera, a riportare avanti la Juve A. Nella ripresa tanti cambi, Cuadrado cala il tris ma e’ l’ultimo sussulto della gara perche’ dopo una cinquantina di minuti arriva l’inevitabile invasione di campo a chiudere anzitempo il vernissage.

