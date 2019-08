Mercato Catania, ecco la situazione in uscita

La squadra prosegue la preparazione

CATANIA – Il Catania prosegue la preparazione a Torre del Grifo in vista della prima giornata di campionato domenica 25 agosto ad Avellino.

La società rossazzurra, concluso il mercato in entrata, è impegnata sul fronte delle cessioni. A centrocampo tengono banco i nomi di Rizzo, Fornito ed Angiulli. Quest’ultimo si dovrebbe trasferire nelle Marche con la formula del prestito. Il Teramo invece è sulle tracce di Rizzo. Fornito dovrebbe restare nel girone meridionale della terza serie per rilanciarsi dopo un paio di stagioni opache. Avellino e Bisceglie seguono con attenzione Rossetti. Nessuna proposta di rilievo per Brodic che resta in bilico. Potrebbe andare in serie D Liguori in una squadra che si appresta ad affrontare un campionato di vertice.