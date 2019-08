La città in festa per S. Agata d’agosto

Ai tanti devoti si sono aggiunti i turisti

CATANIA – Una folla di devoti con e senza il sacco bianco ma anche tanti turisti, ha salutato a Catania il ritorno di S. Agata sancito dall’apertura del sacello e la traslazione sull’altare della Cattedrale delle reliquie in occasione dell’893° anniversario del ritorno in patria di queste da Costantinopoli.

Quelli di agosto sono festeggiamenti più intimi rispetto a febbraio ma pur sempre seguiti con grande devozione. In serata la solenne celebrazione eucaristica ed a seguire la processione del busto e dello scrigno in piazza Duomo, porta Uzeda, via Dusmet (con i fuochi pirotecnici), via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele ed il ritorno in Cattedrale.