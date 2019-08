Policlinico, infermiera inseguita da cani randagi

Posted in Catania In evidenza onby

Episodio denunciato da Nursind

CATANIA – Un’infermiera del Policlinico di Catania è stata inseguita da un branco di una decina di cani.

Lo denuncia il Nursind che ha ricevuto formale segnalazione dalla lavoratrice sull’episodio, non nuovo purtroppo al Policlinico, accaduto il 16 agosto scorso. Il segretario aziendale del sindacato, Marco Di Bartolo, secondo il quale solo per fortuna non è accaduto il peggio, ha scritto a prefettura, vigili urbani, Asp e azienda per chiedere un intervento urgente e per adottare le contromisure a tutela dei cittadini e dei lavoratori.