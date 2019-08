Scoperta la molecola che riconosce il virus dell’influenza

Uno studio apre la strada a terapie alternative al vaccino

E’ stata scoperta la molecola che riconosce tutte le diverse varianti dell’influenza e che permette di dirigere nel modo migliore possibile la risposta del sistema immunitario. Questo risultato (pubblicato su Nature Microbiology) è stato raggiunto dall’Istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona affiliato all’Usi, l’Università della Svizzera italiana. La molecola in questione è la Sign-R1, che oltre ad agire sul virus dell’influenza è anche in grado anche di legarsi ad altri agenti patogeni respiratori come lo Streptococcus pneumoniae, che causa la polmonite.