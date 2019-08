Anche Comiso nel volume “Il paradiso degli Iblei”

Le dichiarazioni del sindaco Schembari

COMISO (di Elisa Montagno) – Comiso nel nuovo volume della guida turistica di Repubblica “ Il Paradiso degli Iblei”. Da sabato 17 agosto è già possibile trovarla in edicola e nelle librerie. “ Siamo presenti su questo numero che mette particolarmente l’accento sui luoghi di Montalbano, con un omaggio ad Andrea Camilleri”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.



“E’ gia in edicola il primo volume delle Guide di Repubblica dedicato ai luoghi televisivi del Commisario Montalbano, tra arte, cinema e sapori – commenta il sindaco -. Le Guide di Repubblica dedicano un volume agli Iblei e ad alcuni dei suoi comuni più affascinanti, da Ragusa a Modica, da Ispica a Scicli fino a Santa Croce Camerina, passando per Comiso a pagina 55, senza tralasciare le specialità enogastronomiche del territorio. E’ un punto d’orgoglio che voglio condividere con tutta la città di Comiso che è stata il set, per ben due episodi, della serie del commissario Montalbano. Ed è ancora più notevole il fatto che, pur non essendo stata la nostra città una delle maggiori location della fiction, tuttavia ha avuto uno spazio rilevante nella guida di Repubblica. Colgo inoltre l’occasione – conclude Maria Rita Schembari – per ringraziare l’ufficio turistico del comune di Comiso, per l’impegno profuso per questa pubblicazione”.

[Messaggio troncato] Visualizza intero messaggio