Prosegue la preparazione di Catania

Contro la Virtus Francavilla al Massimino si giocherà alle 17,30

CATANIA – Sarà Daniele De Santis della sezione di Lecce l’arbitro di Avellino-Catania, prima giornata di campionato in programma domenica alle 15.

La squadra rossazzurra sta svolgendo gli ultimi allenamenti, oggi quello condiviso con il Victoria Hotspurs, formazione maltese attualmente in ritiro a Torre del Grifo. In attacco sarà ballottaggio tra Curiale e Di Piazza. Per quanto attiene il mercato in uscita Brodic sarebbe nel mirino dell’Ascoli, compagine di B che gli permetterebbe di accumulare preziosa esperienza. Domani squadra, dirigenti e tecnici saranno ricevuti, come ormai consuetudine, a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Pogliese. Intanto la Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare del girone di andata. La prima gara in casa del Catania contro la Virtus Francavilla, si disputerà alle 17,30.