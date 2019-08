Presentato il programma della festa del patrono S. Egidio Abate

Posted in Catania onby

Una delle più importanti in Sicilia

LINGUAGLOSSA (Ct) – Inizia il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti ecclesiastici più importanti dell’anno in Sicilia, i solenni festeggiamenti in onore di S. Egidio Abate che si svolgeranno a Linguaglossa, dal 24 agosto al 9 settembre.

Ogni anno in questo periodo la Chiesa Madre s’indora di luci e si colora di fiori in attesa del patrono il cui culto è legato alla protezione della cittadina da lava e terremoti causati dall’Etna. L’evento ed il programma sono stati presentati oggi presso la Casa San Tommaso a Linguaglossa, alla presenza tra gli altri del sindaco Salvatore Puglisi, del parroco della Chiesa Madre Orazio Barbarino e dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. Gli appuntamenti principali sono stati esposti da Gaetano Ragaglia, presidente dell’associazione “Commissione festeggiamenti S. Egidio Abate” ricordando che oltre gli aspetti liturgici, figurano le iniziative collaterali come spettacoli, musica e cabaret.