GOVERNO: CENTINAIO “SI PUÒ RECUPERARE UN RAPPORTO CON IL M5S”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che in questo momento un discorso con il MoVimento 5 Stelle per poter andare a recuperare quel rapporto che ci aveva permesso di iniziare molto bene questa legislatura si possa trovare, sui contenuti, sui no che possono diventare si’, sulle cose ancora non fatte del contratto di Governo e sul rapporto anche personale tra i ministri, confrontandoci e lavorando per gli italiani”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di Riviera 24, a margine del suo intervento alla Lega Fest, a Camporosso. Centinaio domani a Roma incontrera’ il leader della Lega Matteo Salvini.

(ITALPRESS).

sat/red

25-Ago-19 23:49

Fonte: Italpress