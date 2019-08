ZINGARETTI “IL CONFRONTO E’ PARTITO, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo molti retroscena, alcuni credibili, altri non veritieri. La verita’ e’ che finalmente il confronto e’ partito, giudico questo un fatto positivo per dare al paese un governo di svolta. Dopo un primo incontro interlocutorio ce ne sara’ un altro alle 21 tra le delegazioni, si sta andando avanti per un governo di svolta. Penso che siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti fuori dalla sede del partito.

“Fare il governo e’ una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cada dopo 14 mesi. Io sono ottimista”, ha aggiunto Zingaretti.

