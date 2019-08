F.1: LECLERC E VETTEL “SPA-FRANCORCHAMPS PISTA MITICA”

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Si torna in pista. Dopo la pausa estiva il Mondiale di Formula 1 riprende a Spa-Francorchamps, circuito che ha ospitato ben 51 edizioni del Gp del Belgio. Quella di domenica e’ la numero 64 con la Ferrari che si e’ imposta in 17 occasioni. Nell’arco degli anni la gara si e’ svolta anche su altre due piste: Zolder (10) e Nivelles-Baulers (2). “Spa-Francorchamps e’ una pista mitica, una delle piu’ belle – le parole di Charles Leclerc -. E’ piacevole riprendere proprio su questo tracciato dopo la pausa estiva. Fa sempre impressione rendersi conto di quale velocita’ siano in grado di sviluppare in curva le vetture dell’attuale generazione di F.1 e credo che su poche piste come questa la percezione sia cosi’ chiara. Mi riferisco alla esse in salita Eau Rouge: la prima volta che arrivi qui e la guardi ti colpisce per quanto e’ stretta e ripida, ma sull’asciutto siamo in condizione di farla in pieno, nonostante la compressione e altri aspetti la rendano molto impegnativa per il fisico, specie nei primi giri”. “Questa e’ una pista leggendaria, tra le mie preferite – sottolinea Sebastian Vettel -. E’ speciale per i saliscendi e per il fatto che si snoda per buona parte praticamente nel bosco. Quando scopri Spa-Francorchamps non puoi fare altro che amarla”. Dai piloti al Team Principal, Mattia Binotto. “Abbiamo staccato per qualche giorno, giusto il tempo per ricaricare le batterie e tornare in pista pronti a dare battaglia – le sue parole -. Siamo piu’ motivati che mai a fare bene nella seconda parte di stagione e vogliamo provarci fin da questo weekend”.

27-Ago-19 15:31

