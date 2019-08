VELA: A REGGIO CALABRIA CAMPIONATI GIOVANILI SINGOLO E COPPA PRIMAVELA

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Tutto e’ pronto a Reggio Calabria per ospitare la 34esima edizione della Coppa Primavela e i Campionati Giovanili in singolo 2019, tradizionali appuntamenti di fine estate, che prenderanno il via il 28 agosto e termineranno il 4 settembre. Quest’anno la Federazione Italiana Vela ha scelto Reggio Calabria per ospitare la Coppa Primavela, Coppa Cadetti, Coppa del Presidente e i Campionati Italiani Giovanili in singolo scegliendo come partner tecnico organizzativo il Comitato Reggio Calabria Vela 2019, composto dal circolo Made in Med e dal Circolo Velico Reggio. La sicurezza a mare vedra’ la collaborazione della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza di mare e delle Fiamme Gialle. Anche quest’anno il legame di Kinder+Sport con il mondo della vela sara’ soprattutto dedicato ai piu’ piccoli: sara’ infatti main sponsor per i campionati italiani giovanili delle classi in singolo e per la Coppa Primavela, mentre il supporto all’organizzazione dei Meeting delle Scuole di Vela, dopo le fasi provinciali e zonali, portera’ alla tappa Nazionale. Prevista la partecipazione di oltre novecento imbarcazioni, provenienti da tutta Italia, e almeno un migliaio di atleti, tecnici, dirigenti federali, supporter e giudici di regata.

