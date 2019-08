MIHAJLOVIC DIMESSO DALL’OSPEDALE, VENERDÌ IN PANCHINA CONTRO LA SPAL

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il tecnico del Sinisa Mihajlovic e’ stato dimesso oggi, in buone condizioni generali, dal reparto a bassa carica microbica dell’unita’ operativa di Ematologia del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna dopo avere ricevuto, senza complicazioni, il primo ciclo di terapia e avere completato tutti gli accertamenti necessari. Lo ha reso noto l’ospedale bolognese.

Dopo essere stato in panchina gia’ domenica scorsa a sorpresa e aver diretto la squadra in occasione del match del Bentegodi contro il Verona finito 1-1, Mihajlovic quasi certamente guidera’ la squadra anche venerdi’ in occasione del match contro la Spal al Dall’Ara. Il tecnico serbo aveva annunciato il 13 luglio scorso, durante una conferenza stampa, di dover curare una leucemia in fase acuta. E’ stato poi ricoverato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per iniziare le cure del caso e aveva diretto la squadra durante il ritiro e nelle amichevoli a distanza. Aveva promesso ai suoi calciatori che li avrebbe guidati nella prima di campionato e ha dato cosi’ un messaggio forte scegliendo di recarsi in panchina al Bentegodi. Dopo due giorni la notizia della fine del primo ciclo di terapia e quindi il via libera anche per il derby contro la squadra di Semplici.

