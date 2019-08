GOVERNO, RENZI “METTERE DA PARTE LE AMBIZIONI PERSONALI”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando si forma un Governo e’ normale che si affaccino ambizioni, richieste, desideri. Ma questo Governo nasce sulla base di una emergenza: evitare che le tasse salgano e che l’Italia vada in recessione. E’ un atto di servizio al Paese, innanzitutto. Per questo invito tutti a mettere da parte le ambizioni personali e dare una mano per il bene comune”. Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Matteo Renzi.

“Non chiedo che tutti facciano un passo indietro come ho fatto io: basta che si tenga al centro l’obiettivo che e’ quello di mettere in sicurezza le istituzioni democratiche e i risparmi degli italiani. Vi garantisco che costa fatica ignorare insulti e offese, ma si fa politica con i sentimenti e non con i risentimenti – aggiunge -. Tutto e’ cominciato perche’ qualcuno ha chiesto ‘i pieni poteri’. Il potere non e’ sostantivo: il potere e’ un verbo, poter cambiare le cose. Mettiamoci a servizio provando a dare senza chiedere. E tutto sara’ piu’ semplice”.

