Sicilia, immersione fatale. VIDEO

Posted in In evidenza Sicilia onby

Un morto e un disperso

PALERMO – Doveva essere una normale immersione subacquea. Un morto e un disperso è il bilancio della tragedia nelle acque di Isola delle Femmine dove questa mattina erano impegnati in un’immersione due sub palermitani. Antonio Aloisio, 56 anni palermitano, è morto sulla banchina del porticciolo di Isola delle Femmine mentre l’amico Giuseppe Migliore, 58 anni è ancora incastrato a 70 metri di profondità nel relitto del piroscafo Loreto affondato nel 1942.



Da una prima sommaria ricostruzione questa mattina Migliore e Aloisio sarebbero partiti con un gommone preso a noleggio. Da quanto hanno potuto vedere i sommozzatori dei vigili del fuoco, Migliore si sarebbe incastrato nei rottami del piroscafo. A quel punto Aloisio sarebbe risalito troppo velocemente, senza attendere i tempi di decompressione, arrivando così a galla già in condizioni disperate per lo sbalzo di pressione. L’amico rimasto sul gommone per cercare di salvarlo, è corso a tutta velocità verso il porticciolo di Isola delle femmine.