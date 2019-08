SZCZESNY “SARRI MI HA IMPRESSIONATO, JUVE HA UN GRANDE FUTURO CON LUI”

TORINO (ITALPRESS) – “Il Napoli di Sarri era molto forte, ora che e’ qui con noi vedo con che intensita’ fa lavorare le sue squadre.

Sono rimasto impressionato dall’impatto che ha avuto nella squadra, stiamo lavorando tanto e bene, ovviamente cambiando tanto anche lo stile di gioco. Vedo un grande futuro per la Juve di Sarri”. Non ha dubbi Wojciech Szczesny, convinto che la societa’ abbia fatto la scelta giusta puntando sull’ex allenatore di Napoli e Chelsea per sostituire Allegri. “Il mister – spiega il polacco ai microfoni di Sky Sport 24 – ha cambiato tanto, si lavora di piu’ con la palla ed e’ diverso anche il modo di difendere visto che lo facciamo con una linea difensiva molto piu’ alta per andare a pressare gli avversari. Si fa tanta tattica durante gli allenamenti, ci siamo divertiti durante tutto il pre-campionato, abbiamo fatto un lavoro duro, ma molto positivo”. Negli ultimi giorni Sarri ha dovuto pensare alla sua salute e a Parma non ha diretto la squadra dalla panchina, oltre ad aver saltato diversi allenamenti. “Il mister ha uno staff molto valido che gestisce molto bene il gruppo – spiega Szczesny -, non e’ cambiato molto in queste due settimane, ma ovviamente e’ sempre meglio averlo con noi”. Sabato la sfida con il Napoli. “Bisogna giocare questo scontro diretto due volte, non cambia tanto se e’ alla seconda o alla decima giornata, bisogna vincere perche’ queste sono le partite importanti. Negli ultimi anni il Napoli ci ha dato tanto fastidio e non vediamo l’ora di scendere in campo per giocare questa partita”, ha aggiunto l’estremo difensore polacco.

