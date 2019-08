INIZIATI A REGGIO CALABRIA I CAMPIONATI GIOVANILI IN SINGOLO DI VELA

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sono iniziate oggi, a Reggio Calabria, le regate dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela. Sono quasi 500 i giovani velisti che si sono sfidati oggi in mare nelle classi Optimist, Laser Radial, Laser 4.7, Techno 293 OD, RSX Youth e Kite. Quest’anno la Federazione Italiana Vela ha scelto Reggio Calabria per ospitare i Campionati Italiani Giovanili in singolo nominando come partner tecnico organizzativo il Comitato Reggio Calabria Vela 2019, composto dal Circolo Made in Med e dal Circolo Velico Reggio. La sicurezza a mare vedra’ la collaborazione della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza di mare e delle Fiamme Gialle. L’evento potra’ contare sul supporto del Comune di Reggio Calabria, della Citta` Metropolitana di Reggio Calabria, e della Regione Calabria. E anche per quest’anno il legame di Kinder+Sport con il mondo della vela sara’ soprattutto dedicato ai piu’ piccoli: sara’ infatti main Sponsor per i Campionati Italiani giovanili delle classi in singolo e per la Coppa Primavela.

28-Ago-19 21:22

