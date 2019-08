Verso Catania-Francavilla

Camplone valuta la formazione

CATANIA – L’esordio casalingo con la Virtus Francavilla si avvicina ed il tecnico del Catania Camplone valuta la formazione da mandare in campo.

Non è escluso che a grandi linee vengano confermati gli 11 che domenica scorsa hanno portata a casa la larga vittoria con l’Avellino. Sulla corsia destra Calapai, che ha scontato la squalifica, potrebbe prendere il posto di Biondi mentre il duttile Mazzarani potrebbe rilevare dall’inizio Llama. In attacco dovrebbe essere confermato il trio Di Molfetta-Di Piazza-Sarno. Camplone in questi giorni ha cercato di gettare acqua sul fuoco per spegnere facili entusiasmi dopo il 6-3 del Partenio. Intanto il giovane attaccante Emanuele Pecorino è passato al Milan, in prestito con diritto di riscatto.