Palermo: in ricordo di Libero Grassi

Stamani cerimonia in via Vittorio Alfieri

PALERMO (Di Emilinao Di Rosa) – A 28 anni dalla morte di Libero Grassi, l’imprenditore che si ribellò al pizzo e per questo venne ucciso dalla mafia, Palermo lo ha ricordato con una cerimonia in via Vittorio Alfieri. In quella strada, nel centro della città, il 29 agosto del 1991, alle sette e mezza di mattina, Grassi venne ucciso con quattro colpi di pistola mentre andava a piedi al lavoro: la sua azienda era la fabbrica Sigma e produceva biancheria. Questa mattina nel luogo del brutale assassinio c’erano i figli dell’imprenditore Alice e Davide, il nipote Alfredo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il vicario del prefetto di Palermo. Al ricordo si associa anche il presidente della Regione Nello Musumeci, con queste parole: “Un imprenditore con la schiena dritta che si oppose, fino alle estreme conseguenze, all’infame ricatto del pizzo. Il sacrificio di Libero Grassi deve essere un riferimento fondamentale per tutti coloro i quali hanno a cuore la costruzione, in Sicilia, di un’economia sana e senza condizionamenti mafiosi. Ecco perché, oggi, è doveroso ricordarlo”. Alla commemorazione hanno partecipato anche alcuni commercianti bengalesi che hanno denunciato i loro esattori facendoli arrestare, accompagnati dal presidente di Addiopizzo Daniele Marannano che spiega:”a ventotto anni dal suo assassinio Libero Grassi avrebbe a fianco centinaia di commercianti e imprenditori che si sono liberati dagli estorsori e che oggi proseguono il loro lavoro, pur tra mille difficoltà congiunturali”. Durante la commemorazione del padre, Alice Grassi ha spruzzato vernice rossa in via Alfieri a Palermo, sul luogo dell’omicidio e poi ha pronunciato queste parole: “o sono io che non mi sono accorta di niente oppure il governo nazionale in questo anno non ha fatto nulla sul fronte della lotta alla mafia”. �