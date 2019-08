Ragusa: una tesi sulla legge speciale 61/81 di Ibla. INTERVISTA

E’ stata presentata da un giovane ragusano, Emilio Di Pasquale

RAGUSA (di Giulia Di Maartino) – La riqualificazione dei centri storici: la legge su Ragusa Ibla’. È questo il titolo della tesi di laurea di un giovane ragusano, Emilio Di Pasquale, che ha concluso il suo percorso di studi, nella sessione estiva, conseguendo la laurea ‘magistrale’ in Giurisprudenza, all’Università degli Studi di Parma. La sua tesi, è dedicata a quella legge di 38 anni fa all’ARS, firmata da Giorgio Chessari, allora deputato del PCI, chiedendosi se “può una legge speciale risollevare in maniera significativa le sorti di un territorio”. Dipasquale, ha focalizzato l’attenzione sulla Sicilia e sulla legge su Ibla in particolar modo. Ha evidenziato come la 61/81, si rivelò fondamentale, in quel momento storico, per contrastare un piano regolatore che tendeva a “mummificare” Ragusa Ibla e a sventrare la zona di San Giovanni

Quella legge, ha cambiato la storia del quartiere barocco e, probabilmente, di Ragusa e del SudEst siciliano. Peccato, non averla mai estesa ad altri centri storici. Ma nessun altro deputato regionale, seppe fare ciò che fece Chessari per Ibla.

Intervista a Emilio Di Pasquale