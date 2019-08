Notte di paura a Stromboli, due nuove esplosioni

E’ stata una notte insonne

MESSINA – A Stromboli è stata una notte insomme con lo sguardo puntato verso il vulcano che continua a dare spettacolo e fare paura. Pioggia di cenere per molte ore sull’isola di Stromboli dopo le due nuove esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri. L’eruzione ha provocato una colata lavica che è scesa lungo la sciara del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Come ha informato nella notte l'Osservatorio etneo dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 22.43 si è verificata una sequenza esplosiva dell'area centro meridionale. Per quanto riguarda l'attività sismica contestualmente è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla frequenza esplosiva. L'ampiezza del tremore ha mostrato un repentino incremento e attualmente oscilla su valori medio-alti". Un'ulteriore esplosione di minore intensità è stata registrata alle 23.29 locali. Dopo le esplosioni, sui tetti e sulle strade di Ginostra si è depositata una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale piroplastico, come già avvenuto il giorno prima. "Abbiamo sentito distintamente un boato – dicono alcuni turisti che si trovano a Ginostra – e subito dopo è cominciata una fitta pioggia di cenere e sabbia che ha ricoperto tutto e dalla quale ci siamo protetti rifugiandoci nelle case". A Stromboli si trovano circa 3 mila turisti, in molti hanno infatti deciso di lasciare l'isola dopo l'esplosione di mercoledì. Poco meno di un centinaio sono invece gli ospiti a Ginostra. Anche questi ultimi eventi, secondo gli esperti, sarebbero da collegare alla forte esplosione che il 3 luglio scorso provocò la morte di un escursionista. E' stata una notte insonne, anche perché l'attività del vulcano non si è mai fermata ed è ancora molto forte, c'è del fumo che sale e poco fa c'è stata un'altra piccola esplosione. Insomma, non siamo per niente tranquilli.