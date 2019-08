ATHLETICA VATICANA TRA I PROMOTORI DELLA 3^ HALF MARATHON VIA PACIS

ROMA (ITALPRESS) – Tra i promotori della terza edizione della Via Pacis e della Run for Peace, accanto a Roma Capitale e alla Fidal, per la prima volta compare il nome “Athletica Vaticana”. La rappresentativa ufficiale di atletica della Santa Sede prende cosi’ il posto del Pontificio Consiglio della Cultura, a cui e’ stata affidata dalla Segreteria di Stato e di cui e’ espressione in ambito sportivo a livello internazionale. “In questo modo l’assetto istituzionale della Via Pacis diventa piu’ omogeneo: accanto a Roma Capitale, a convocare la manifestazione ci saranno due istituzioni sportive ‘nazionali’, quella italiana, la Fidal, e quella vaticana”, spiega monsignor Melchor Sánchez de Toca, sotto-segretario del Pontificio Consiglio della Cultura e presidente di Athletica Vaticana, che con questo passo rilancia la presenza accanto agli sportivi di tutto il mondo anche attraverso la spiritualita’, la solidarieta’ e la cultura. Dal gennaio 2019 il primo team vaticano partecipa alle manifestazioni podistiche in virtu’ dell’intesa bilaterale siglata tra la Santa Sede e il Coni: le firme sono state apposte l’11 settembre 2018 dal cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e da Giovanni Malago’, presidente del Coni.

30-Ago-19 11:42

