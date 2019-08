FERRARI DOMINANO PROVE LIBERE IN BELGIO, LECLERC PRECEDE VETTEL

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Charles Leclerc firma il giro veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio del Belgio. A Spa-Francorchamps e’ ancora la Ferrari a dettare il passo grazie alla migliore prestazione del monegasco che ferma il cronometro sull’1’44″123. Seconda posizione per l’altra SF90 guidata da Sebastian Vettel (+0″630) che nella simulazione di qualifica su gomma soft prende sei decimi di gap dal compagno di squadra, scivolando alle sue spalle dopo aver guidato la classifica tempi nelle libere 1 della mattinata. Ancora distanti le due Mercedes che, a differenza della prima sessione, nel pomeriggio hanno montato gomme soft per la prima volta, prendendo pero’ oltre otto decimi di distacco dalle due Rosse. Valtteri Bottas (+0″846) chiude in terza posizione davanti a Lewis Hamilton (+0″892), mentre alle spalle delle frecce d’argento si piazza la Racing Point di Sergio Perez, protagonista pero’ di un incidente nei minuti finali della seconda sessione di libere. Solamente sesto Max Verstappen (+1″271), mentre il compagno di squadra Alexander Albon chiude decimo. In mezzo alle due Red Bull spuntano le vetture di Kimi Raikkonen, Lance Stroll e Daniel Ricciardo.

(ITALPRESS).

pal/gm/red

30-Ago-19 16:37

Fonte: Italpress