SORIANO-GOL AL 93°, IL BOLOGNA DI MIHAJLOVIC BATTE 1-0 LA SPAL

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un colpo di testa, un lampo di gioia nel recupero e il Bologna conquista la prima vittoria in campionato.

Allo Stadio Dall’Ara i padroni di casa battono la Spal nell’anticipo della seconda giornata per 1-0 grazie a un’incornata di Roberto Soriano al 93′. In uno stadio colorato di rossoblu’ per la prima di Orsolini e compagni tra le mura amiche, il pubblico e i protagonisti in campo regalano una vera e propria standing ovation a Sinisa Mihajlovic: tecnico dimesso dall’ospedale pochi giorni fa dopo aver terminato il primo ciclo di cure per combattere la leucemia. In curva uno striscione emblematico: “Per Sinisa e per la maglia, combattiamo ogni battaglia”. Poi parola al campo in un primo tempo positivo per i rossoblu’ che fin dai primi minuti prendono possesso della meta’ campo avversaria. Al 10′ la prima palla gol con l’imbucata di Orsolini per Destro che trova la respinta di Berisha in corner. Tre minuti piu’ tardi si rinnova il duello tra Destro e Vicari con il difensore che sulla linea di porta salva il risultato. Nella ripresa il Bologna ci prova e reclama per un rigore, la Spal risponde in contropiede. Torna ad accendersi il solito Orsolini che prima manda a vuoto Igor e mette in mezzo per Soriano che, incredibilmente, colpisce la traversa a porta libera, poi cerca la soluzione personale da fuori area e trova la respinta in tuffo di Berisha. Il portiere della Spal si ripete al 79′ con un doppio miracolo sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Soriano e su una girata al volo di Orsolini. Nel finale di gara a Santander viene annullata una rete per fuorigioco, poi al 93′ Soriano fa impazzire di gioia il Dall’Ara con un colpo di testa vincente con cui firma il gol dell’1-0. Gioia e applausi: il Bologna soffre ma conquista i tre punti e per una notte si gode la vetta della classifica.

(ITALPRESS).

spf/ari/red

30-Ago-19 22:55

Fonte: Italpress