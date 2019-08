Domani alle 17,30 Catania-Virtus Francavilla

Camplone dovrebbe confermare in gran parte la formazione di Avellino

CATANIA – Il Catania è pronto all’esordio domani alle 17,30 al Massimino contro la Virtus Francavilla.

Camplone non dovrebbe apportare sostanziali modifiche alla formazione di domenica scorsa. Calapai e Mazzarani potrebbero essere le novità tra difesa e centrocampo. In attacco invece sembra scontata la conferma di Sarno, Di Piazza e Di Molfetta anche se scalpita Curiale che potrebbe ritagliarsi uno spazio. In casa pugliese dovrebbe giocare da esterno sinistro l’ex rossazzurro Nunzella. Tornando al Catania ed guardando al mercato, Muikjc è passato in prestito al Dekani, formazione della serie B slovena. E domani su Video Regione torna “Teste di calcio”, la trasmissione ideata da Angelo Maugeri, prodotta da Futura Production e condotta da Alessandro Fragalà e Gino Astorina, con le incursioni del Gattoblu e con tanti ospiti a sorpresa. L’appuntamento è per le 17,15 sul canale 16 ed a seguire per tutte le gare di campionato del Catania, sia in casa che in trasferta, grande novità di quest’anno.