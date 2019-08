Da Lunedì la Regione stabilizza i primi 313 precari storici

Successivamente toccherà ad altre 282 persone

PALERMO – Da lunedì 2 settembre, dopo quasi 20 anni, saranno stabilizzati i primi 313 precari storici della Regione.

Lo annunciano in una nota il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessora alla Funzione pubblica Bernardette Grasso: “Il mio governo – dice Musumeci – compie un altro passo verso la chiusura definitiva del precariato storico. Dopo l’avvio delle procedure nei Comuni dell’Isola, in molti casi già completate, adesso è la volta della Regione. Era un impegno che avevamo preso all’inizio di questa legislatura e che stiamo mantenendo”. I 313 dipendenti che lunedì firmeranno il contratto a tempo indeterminato sono stati assunti in un periodo compreso tra il 1998 e il 2005 e presteranno servizio nei dipartimenti Acqua e rifiuti, Ambiente, Protezione civile, Beni culturali, Agricoltura, Tecnico e Sviluppo Rurale e all’ufficio legislativo e legali. Più tardi toccherà invece agli 282 precari, 123 istruttori e 159 funzionari, che attualmente lavorano nei dipartimenti Protezione civile, Autorità di bacino, Acqua e rifiuti, Turismo e Lavoro. “Entro ottobre – annuncia inoltre la Regione – saranno indette le procedure per la rimanente parte dei dipendenti”. L’accesso sarà loro garantito con un bando riservato. “Il governo Musumeci – aggiunge l’assessora Grasso – tiene fede all’impegno assunto con i lavoratori precari valorizzando e dando le giuste garanzie a una categoria da decenni impegnata al servizio dell’amministrazione. Si risolve così anche la pesante situazione generata dai numerosi contenziosi in atto, che ormai da tempo attanagliava l’amministrazione”. \”navigation bar\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:0,\”bottom\”:48},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-vertical-navigation-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-vertical-navigation-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”keyboard\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:0,\”bottom\”:342},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-vertical-keyboard-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-vertical-keyboard-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:24,\”right\”:48,\”bottom\”:0},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-horizontal-default-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-horizontal-default-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”navigation bar\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:48,\”bottom\”:0},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-horizontal-navigation-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-horizontal-navigation-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”keyboard\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:48,\”bottom\”:222},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-horizontal-keyboard-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-horizontal-keyboard-2x.png) 2x\”}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”Nexus 6P\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 6 Build/LYZ28E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:3.3,\”vertical\”:{\”width\”:435,\”height\”:773},\”horizontal\”:{\”width\”:773,\”height\”:435}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}]3