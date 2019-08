Droga: teneva 10 kg di marijuana in casa, arrestato 51enne

Arresto eseguito dai carabinieri

GELA – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Riesi, a Gela, hanno arrestato un 51enne, C.S., per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di servizi di controllo, i militari dell’Arma hanno notato una casa rurale dalla quale proveniva un forte odore, molto acre, riconosciuto essere quello tipico di alcune sostanze stupefacenti. i carabinieri hanno contattato il proprietario dell’immobile, il 51enne gia’ noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio; all’interno dell’abitazione, c’era un ‘magazzino della droga’, cioe’ 10 chili di marijuana accatastati in diversi scatoloni di cartone, nonche’ una bilancia professionale per la pesatura.