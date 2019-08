Domani il Marina di Ragusa esordisce in serie D

L’undici di Utro lo farà contro il Nola 1920

CALCIO (Di Giulia Di Martino) – Oggi è vigilia di campionato per il Marina di Ragusa, neo promossa in serie D. I ragusani del Marina sono stati protagonisti negli ultimi anni di un vero e proprio exploit. C’è attesa nei tifosi del Marina, l’unica squadra iblea a disputare una ‘quarta serie’, la serie D appunto. La società durante la campagna acquisiti si è mossa bene con equilibrio finanziario, riuscendo a tesserare calciatori rispondenti al profilo richiesto dal tecnico Salvatore Utro, chiamato ad una stagione particolarmente impegnativa. Il direttore generale Nunzio Calogero ha fatto anch’egli un ottimo lavoro per non deludere le aspettative dei tifosi. Le prove amichevoli e di Coppa Italia sono state utili per testare la forza di una squadra che sembra promettere bene. Nel turno preliminare il Marina ha vinto in casa con ACR Messina 1 a 0 e poi è stato battuto 2 a 1 dall’FC Messina. L’uscita dalla Coppa Italia sposterà l’attenzione tutta sul campionato. Il Marina di Ragusa esordirà domani alle ore 15 in casa affrontando il Nola. L’undici di Utro tenterà di partire col piede giusto. Nella seconda giornata il Marina di Ragusa giocherà in trasferta contro il Corigliano.