BELLUCCI A VENEZIA “IRREVERSIBLE? OGGI CI PENSEREI DUE VOLTE”

VENEZIA (ITALPRESS) – Appuntamenti ufficiali insieme. Monica Bellucci e Vincent Cassel – colleghi e, per anni, marito e moglie – sono tornati al Lido di Venezia per lo stesso film: la riedizione di “Irre’versible”, pellicola del 2002 girata da Todd Phillips. I due hanno partecipato alla conferenza stampa del film insieme, ma – come prevedibile – non ci sono state “foto di coppia” al photocall. E anche gli incontri con i fan per autografi e selfie di rito sono stati fatti separatamente: prima lui e poi lei. Nella famosa pellicola celebrata a Venezia, la Bellucci interpretava il ruolo di una donna vittima di violenza sessuale.

Una parte che, ha dichiarato l’attrice, se ora le venisse offerta probabilmente rifiuterebbe. “Adesso, quando mi viene offerta una parte in un film, penso molto a come le mie figlie potrebbero reagire” le parole di Bellucci durante un incontro con i giornalisti. “E poi penso anche al contesto in cui vivono: la scuola. Oggi ci penserei due volte prima di accettare una parte cosi’ potente”.

31-Ago-19 19:15

Fonte: Italpress