CONTE “BUON CLIMA LAVORO,SCIOGLIERO’ RISERVA TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI'”

ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente Pd e M5S sono due forze che hanno vissuto da protagoniste sul piano politico, vedo un buon clima di lavoro e sono predisposte per un progetto comune per il bene del Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano.

“Il tema dei ministri adesso non e’ la massima premura – aggiunge – in questo momento conta il programma e definire le linee strategiche. Lavorero’ per non fare una squadra dei ministri tutta al maschile”.

Conte annuncia che “all’inizio della prossima settimana, tra martedi’, al massimo mercoledi’, dobbiamo poter chiudere e sciogliere la riserva, confido positivamente”.

