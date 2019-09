Il Catania batte 2-1 al Massimino la Virtus Francavilla

Decisivi i gol di Lodi su rigore e Sarno

CATANIA – Il Catania supera di misura ed in rimonta 2-1 una Virtus Francavilla che ha lottato su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto.

Camplone schiera il consueto 4-3-3 con le novità Calapai e Welbeck, quest’ultimo risultato il migliore in campo. I pugliesi passano in vantaggio al 25°. Gigliotti batte un corner, Perez sbuca sul primo palo e approfitta di una dormita della difesa rossazzurra per battere Furlan. Il Catania non si abbatte cercando sempre la manovra corale in chiave offensiva. Il pari arriva al minuto 38: Pinto imbuca per Welbeck che si incunea in area e viene fermato fallosamente da Tiritiello. Per l’arbitro è rigore che viene trasformato in maniera impeccabile da Lodi. Nella ripresa al 54° il Catania rischia grosso per un rigore negato a Perez su intervento di Saporetti. Al 63° il gol decisivo di Sarno che dai 25 metri scaglia un tiro forte ma non irresistibile che sorprende Costa. Il Catania potrebbe chiudere la gara ma sbaglia alcune buone occasioni e nel finale il Francavilla per poco non ottiene il pareggio. Il pubblico del Massimino può esultare. Il lavoro di Camplone continua a produrre i suoi frutti.