Palermo, commemorato il generale Dalla Chiesa

Trentasettesimo anniversario dell’eccidio in cui, insieme a generale prefetto, persero la vita la moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo.

PALERMO – Nel 1982 quando il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa venne mandato a Palermo come prefetto il presidente del Consiglio era Giovanni Spadolini, ministro dell’Interno Virginio Rognoni: la fama del generale era di un uomo tutto d’un pezzo, un piemontese severo, intergerrimo, coraggioso e servitore dello stato fino al midollo: si pensò potesse dare una svolta alla lotta alla mafia siciliana e così fu perché Dalla Chiesa non aveva paura, non scendeva a compromessi, avviò indagini mirate e in 100 giorni non diede tregua ai mafiosi il 3 il vile l’attentato di via Isidoro Carini e Palermo in cui morirono il generale, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di polizia Domenico Russo. Nella cerimonia di questa mattina sul luogo della strage di cui oggi ricorre il trentasettesimo anniversario erano presenti i figli Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa e diverse autorità civili militari e istituzionali tra cui il sottosegretario agli Interni, Luigi Gaetti.

E il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricordato la strage in una nota rinnovando “l’omaggio commosso personale e del Paese a quello che ha definito “Innovatore attento e lungimirante … il Generale Dalla Chiesa era mosso da una profonda fiducia nello Stato e nella sua capacità di sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e della legalità repubblicana, anche quelle più subdole e pervasive; rifiutava il mito dell’invincibilità della mafia così come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla violenza terroristica.