Gdf scopre 20 lavoratori in nero.

In tre ristoranti di Palermo

PALERMO – Gli uomini della guardia di finanza hanno scoperto venti lavoratori in nero durante i controlli in tre ristoranti palermitani. I militari hanno incrociato i dati dei versamenti Irpef troppo bassi rispetto al numero di dipendenti impiegati. Nel primo locale su 8 dipendenti 5 non erano assunti, nel secondo 7 su 13 e nel terzo 8 su 10.

Uno dei tre proprietari è stato multato anche per il mancato pagamento del canone Rai. Ai titolari dei tre ristoranti sono state comminate sanzioni complessive per 46 mila euro.