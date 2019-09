GOVERNO, DI MAIO “SAREMO L’AGO DELLA BILANCIA DI OGNI LEGISLATURA”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo Rousseau “adesso si passa all’ultimo miglio. La squadra di Governo, che deve lavorare per migliorare la vita degli italiani” e sara’ composta cercando tra “i migliori, profili, capacita’ e energie”. Luigi Di Maio festeggiando l’esito della votazione tra gli iscritti del Movimento, ha subito lanciato lo sguardo all’ultima sfida quella dei ministri, che “si decidera’ a ore”.

“Siamo e saremo l’ago della bilancia di ogni legislatura, siamo una forza per la stabilita’ e non dell’instabilita’”, ha garantito Di Maio. “Non abbiamo risolto una crisi come si faceva prima nelle segrete stanze, abbiamo chiesto di seguire un percorso e un metodo diverso”, ha voluto sottolineare il capo politico del M5S, che ha anche rivendicato subito come “i 20 punti del programma che avevamo presentato sono tutti nel programma”. Primo passo concreto il taglio di 345 parlamentari, poi nuove norme ambientali e spostando l’orizzonte alla legge di Bilancio, le norme per ridurre il carico fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti.

“Saremo controllori che tutto avvenga correttamente”, ha detto il capo politico del M5S.

03-Set-19

