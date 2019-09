Operazione anticontrabbando della GdF

Posted in Agrigento Trapani onby

Arrestate 9 persone

La guardia di finanza in un’operazione anti contrabbando ha arrestato 9 persone: si tratta di un italiano, due libici e sei egiziani. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato due motopescherecci, uno tunisino ed uno mazarese, e circa 6 tonnellate e mezzo di tabacchi lavorati esteri.L’operazione è scattata il 24 agosto scorso dopo che un aereo ATR42 del gruppo di Esplorazione marittima della guardia di finanza di Pratica di Mare, in servizio di ricognizione nel canale di Sicilia, ha rilevato il trasbordo di numerosi colli tra un peschereccio d’altura ed uno più piccolo, poco fuori le acque territoriali antistanti la località di Tre Fontane, in provincia di Trapani.

Sono stati quindi allertati due guardacoste, da Trapani e da Licata, un elicottero della sezione aerea di Palermo, le pattuglie sul territorio di Trapani e gli investigatori del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo. Terminato il trasbordo il natante più piccolo minore è entrato nelle acque territoriali dirigendosi verso la costa siciliana. I finanzieri a quel punto hanno fermato il peschereccio “madre” trovando oltre 3 tonnellate di sigarette, poi hanno fermato l’altra imbarcazione e anche in questo caso vi erano a bordo oltre 3 tonnellate di sigarette di contrabbando. I componenti dei due equipaggi, colti in flagranza di reato, sono stati portati nel carcere di Trapani, a disposizione della Procura di Marsala.