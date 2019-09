Catania a Potenza, Sicula Leonzio in casa con la Paganese

Gare valide per la terza giornata del campionato di serie C

CALCIO – Terza giornata nel campionato di serie C. La capolista Catania, è impegnata domenica alle 17.30 in una difficile trasferta sul campo del Potenza. La squadra anche durante questa settimana si è allenata con assoluta concentrazione consapevole della difficoltà della partita. Sarà una partita senza tifosi al seguito.

L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha commentato il decreto del Prefetto della Provincia di Potenza, che in occasione di Potenza-Catania, al “Viviani”, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, ove anche aderenti ai programmi di fidelizzazione: “Ribadito in premessa il rispetto delle misure adottate dall’autorità competente- ha detto Lo Monaco , vogliamo esprimere un forte dissenso: questa decisione penalizza il Calcio Catania, che non potrà contare sull’apporto dei suoi sostenitori, e non tutela ma annienta la preziosa passione sportiva di una tifoseria che esprime il sano sentimento di una città tra le più importanti in Italia. Meritiamo rispetto”. La Sicula Leonzio a zero punti in classica e con una partita da recuperare, quella contro il Teramo, nella terza giornata ospita la Paganese che in classifica è a quota tre. La Sicula Leonzio non vorrà perdere l’occasione del turno interno per smuovere la classifica