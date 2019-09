Calcio, Eccellenza e Promozione: ci sono i calendari

Si comincia il 15 settembre

CALCIO (Di Giulia Di Martino) – Diramati i calendari di Eccellenza e Promozione. Sono i due massimi campionati dilettantistici siciliani e cominciano la terza domenica di settembre, il 15, con anticipi già al sabato.

In Eccellenza, esordio casalingo per il Santa Croce e per il Palazzolo. Derby del SudEst per i camarinensi contro il Rosolini ed avversario difficile per il Palazzolo: il Carlentini. Trasferta complicata, all’esordio, per il Ragusa neo promossa, sul campo dell’Enna. Buon test, per saggiare ambizioni e forza di squadra. Il derby Ragusa-Santa Croce, è all’ultima giornata: andata a Ragusa e ritorno a Santa Croce Camerina. Rosolini e Palazzolo, invece, si sfidano alla quarta di andata, il 6 ottobre, al Consales con ritorno a Palazzolo il 6 ottobre. Si comincia, come detto il 15 settembre e la stagione regolare finisce il 19 aprile. Lunga pausa dal 22 dicembre, sino al 5 gennaio. Stesse pause e stesse date anche per la Promozione. Nel girone D siciliano della sesta serie, sono ben 6 le squadre della provincia di Ragusa. Il Comiso, torna dopo il purgatorio della prima categoria, con la trasferta di Piazza Armerina. Derby, invece, a Modica fra Frigintini e Atletico Scicli, alla prima giornata. Esordio casalingo anche per la New Pozzallo, contro il Megara Augusta e trasferta a Siracusa, contro la RG, per il Modica. Altro ritorno in un campionato dignitoso per la Virtus Ispica che apre contro il Caltagirone. Derby di Modica, alla penultima, il 15 dicembre, con turno casalingo per il Friginitini e ritorno il 5 aprile. Attesa per Pozzallo-Ispica. Si gioca l’andata il 3 novembre a Pozzallo ed il ritorno il 23 febbraio al ‘Moltisanti’ di Ispica. La nobile decaduta del campionato, è il Siracusa. Aretusei che esordiscono a Priolo e che, all’ultima di campionato della stagione regolare, andranno a Comiso