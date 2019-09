Posted in Italpress onby

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Italia ha indicato ieri sera in via informale l’ex premier Paolo Gentiloni come candidato a commissario europeo. Stamani su Twitter la presidente designata della Commissione, Ursula von der Leyen, ha scritto di essere “felice” di aver ricevuto “tutti i nomi” dagli Stati Membri, e ha aggiunto: “Non vedo l’ora di formare una squadra ben bilanciata che presentero’ martedi’”.

