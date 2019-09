GOVERNO, SALVINI “LUNEDÌ SARÒ IN PIAZZA”

ROMA (ITALPRESS) – “Lunedi’ saro’ in piazza senza bandiere di partito, contro il governo delle poltrone che ha fatto un giochino di palazzo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a “In Onda” su La7.

“Non faccio opposizione come la sinistra e il Pd, se ci sono proposte intelligenti e utili agli italiani, ho tanti dubbi, voteremo a favore. Vanno d’accordo su zero se non sull’odio contro la Lega e la spartizione delle poltrone, vedremo – ha aggiunto -.

Milioni di italiani si sono resi conto che e’ una operazione imbarazzante e vergognosa”.

Per Salvini la sua decisione di staccare la spina al Governo giallo-verde “e’ stato un atto di onesta’ e amore per l’Italia nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione 7 ministeri perche’ c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Tutto fermo”.

