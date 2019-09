Posted in Italpress onby

PIACENZA (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno rintracciato Massimo Sebastiani, scomparso insieme a Elisa Pomarelli il 25 agosto scorso. L’uomo, 45 anni, e’ stato condotto in una caserma dell’Arma per essere interrogato. E’ indagato per omicidio e occultamento di cadavere dell’amica, l’impiegata di 28 anni.

07-Set-19 15:38

