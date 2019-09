ALLARME BOMBA ALLA STAZIONE DI PESCARA, SOSPESA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

PESCARA (ITALPRESS) – Allarme bomba alla stazione di Pescara, dove dalle 13.50 la circolazione ferroviaria e’ sospesa in via precauzionale sulle linee Terni-Sulmona, Pescara-Sulmona, Civitanova Marche-Albacina, Porto d’Ascoli-Ascoli, Giulianova-Teramo, Pescara-Ancona. L’interruzione del traffico, sottolinea Rfi in una nota, si e’ resa necessaria per consentire all’autorita’ giudiziaria di effettuare accertamenti dopo la segnalazione anonima di un allarme bomba. La stazione e il Posto Centrale, dal quale si controlla la circolazione ferroviaria di alcune linee in Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, sono stati evacuati.

09-Set-19 15:33

Fonte: Italpress