ANDREA AGNELLI CONFERMATO PRESIDENTE ECA, ZHANG ENTRA NEL BOARD

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Congratulazioni ad Andrea Agnelli per essere stato rieletto presidente dell’ECA per il quadriennio 2019-2023”. Questo il tweet dell’Associazione dei club calcistici europei, che oggi, durante l’assemblea generale a Ginevra, ha confermato il presidente della Juventus alla guida dell’organizzazione. “E’ stata un’Assemblea generale molto positiva, arrivata dopo due mesi molto intensi di dialogo fra i club – le parole di Agnelli nella conferenza stampa post elezione – Serve buon senso ed equilibrio fra tutte le parti interessate.

Vogliamo lavorare in simbiosi con i vari campionati nazionali.

Vogliamo un calcio europeo piu’ forte e piu’ unito”. Steven Zhang, presidente dell’Inter e di Suning International, e’ stato invece eletto nell’Executive board della stessa Associazione. “Spero di portare nuove idee nel board, una nuova visione piu’ globale e tecnologica per le competizioni – il commento di Zhang – Il nome dell’Inter dice tutto: abbiamo una cultura internazionale, vogliamo competere a livello globale. Siamo in Champions da due anni, vogliamo far sentire la nostra voce e quale visione abbiamo del futuro del calcio europeo”.

10-Set-19

