BUONA LA PRIMA PER L’UNDER 21 VERSO GLI EUROPEI, 5-0 AL LUSSEMBURGO

CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – La nuova Italia Under 21 di Paolo Nicolato comincia forte il percorso verso gli Europei del 2021.

Prima uscita nel girone A di qualificazione e 5-0 al Lussemburgo al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. Azzurrini di ‘rigore’ nel primo tempo: la sblocca Locatelli dal dischetto al 9′ dopo un mani di Simon, raddoppio sempre dagli undici metri di Kean al 37′, con l’ex attaccante della Juve che era stato atterrato in area da Korac. Nella ripresa l’Under 21 sale di giri: gran numero al 62′ di Sottil, che sulla destra salta due uomini e da posizione angolata beffa Machado. Passano altri sei minuti e l’Italia cala il poker: palla in mezzo di Sala e sul secondo palo Tumminello si fa trovare pronto per il comodo tap-in. A calare la ‘manita’ e’ Scamacca che, imbeccato in area da Frattesi, batte ancora Machado per il 5-0 che vale i primi tre punti. Prossimo impegno di qualificazione il 10 ottobre, quando l’Italia scendera’ in campo a Dublino per affrontare i pari eta’ dell’Irlanda.

10-Set-19

