Verso Catania-Viterbese

Recuperano Esposito e Mazzarani?

CATANIA – Perso per un mese Lele Catania e con Saporetti in forte dubbio, giungono ulteriori notizie dall’infermeria rossazzurra che resta affollata dopo la sconfitta maturata a Potenza ed in vista della gara di domenica alle 15 al Massimino contro la Viterbese.

Le risonanze magnetiche effettuate hanno escluso lesioni muscolari per Esposito e Mazzarani che saranno costretti a svolgere lavoro differenziato in questi giorni ma potrebbero essere convocati per domenica. Permangono i dubbi su Sarno le cui condizioni dovranno essere ulteriormente valutate nel corso della seconda meta della settimana. Un suo impiego domenica appare comunque improbabile. Restano fuori causa Barisic, che risente dei postumi di una lesione calcaneare e Biagianti, afflitto dalla pubalgia. Nel frattempo la squadra, agli ordini di Camplone, prosegue la preparazione a Torre del Grifo. Domani è prevista un amichevole a Giarre.