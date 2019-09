Duro colpo agli spacciatori nisseni, 11 arresti

Posted in Caltanissetta Sicilia onby

L’operazione dei carabinieri è scattata stamattina

Una vasta operazione antidroga è scattata stamattina in provincia di Caltanissetta. I carabinieri hanno eseguito, su disposizione dell’autorità giudiziaria nissena, una ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché di arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora presso il Comune di residenza nei confronti di 11 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.