La card per visitare i siti culturali della Contea di Modica





MODICA (di Elisa Montagno) – È nata GenicardTourist, la card per visitare i siti culturali della Contea di Modica.Undici siti aderenti all’iniziativa lanciata dalla Sicily Service e condivisa dal Comune di Modica.

La GenicardTourist, nasce come potenziamento dei servizi turistici, dando la possibilità ai turisti che transiteranno e/o alloggeranno a Modica, di vivere appieno la permanenza in città, permettendo ai possessori della stessa di potere accedere ai siti turistici a prezzo ridotto, avere sconti immediati nelle attività commerciali aderenti al progetto (bar – ristoranti – pizzeria – cioccolateria – souvenir) dal 10% al 15% e nei servizi (trenino barocco- taxi – escursioni).GenicardTourist la si può acquistare presso le strutture ricettive (hotel – B&B – casa vacanze), le attività commerciali aderenti, l’ufficio informazioni turistiche e siti turistici al costo di € 5.Una sola card con un notevole risparmio per i turisti che vogliono visitare e scoprire Modica, la Città patrimonio dell’Unesco.Tanti i siti turistici e musei che hanno scelto l’adesione: Campanile San Giorgio, Campanile San Giovanni, Museo civico Belgiorno, Aula capitolare Santa Maria di Betlemme, Casa Quasimodo, Museo della Memoria, Museo del Cioccolato, Mulino ad acqua, Museo degli arnesi, Chiostro Santa Maria del Gesù, Chiesa San Nicolò Inferiore. La card sarà disponibile a partire da metà settembre. Tutti coloro che vorranno aderire al progetto, potranno inviare una mail a: info@genicard.it

IL sindaco Ignazio Abbate ha dichiarato: “Grazie alla GeniCard vogliamo dare una nuova opportunità ai tantissimi turisti che scelgono Modica per trascorrere le proprie vacanze. Daremo loro l’opportunità di una visita più completa ed omogenea delle nostre attrazioni consentendo anche un consistente risparmio su biglietti di ingresso, trenini e attività commerciali. GeniCard è il frutto della collaborazione tra il pubblico e l’imprenditoria privata che scommette sulla propria Città”.